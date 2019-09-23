اللقاء الأول… غانتس يلتقي المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط 

التقى رئيس تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات.

القدس – سبوتنيك. كتب غانتس بتغريره على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "التقيت بالسفير ديفيد فريدمان والممثل الخاص جيسون غرينبلات عصر اليوم".

وأضاف "لقد أجرينا مناقشات حول العديد من المواضع، بما في ذلك أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ، والتحديات الأمنية في المنطقة وجهود تعزيز السلام".

وهذه هي المرة الأولى، التي يلتقي فيها غرينبلات مع غانتس، الذي حل في المكان الأول في انتخابات الكنيست، التي جرت الثلاثاء الماضي.

وذكرت قناة "كان" الرسمية أن "غرينبلات بحث مع مسؤولين إسرائيليين إن كان بالإمكان نشر الخطّة في هذا التوقيت السياسي الحساس في إسرائيل".

ونقلت القناة عن مسؤولين أجروا مباحثات مع غرينبلات شعورهم أن زيارته "وداعية".

والتقى رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الجمعة الماضي، مع غرينبلات وفريدمان والسفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة، رون دارمر.

ولم يتم الكشف عن مضمون المحادثات، لكن من المتوقع أن تكون قد تناولت تفاصيل "صفقة القرن"، وهي الخطة الأمريكية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.