ترامب على خلفية محادثته مع زيلينسكي: ينبغي التحدث عن الفساد

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسط الفضيحة المحيطة بمحادثاته مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا وأنه ينبغي التحدث عن الفساد.

الأمم المتحدة - سبوتنيك قال ترامب، للصحفيين لدى وصوله إلى الأمم المتحدة، "ماذا نفعل ... نريد الصدق من البلد، الذي نتعامل معه. أعتقد أنه مع الرئيس الجديد سترون المزيد من الصدق. نحن ندعم هذا البلد، ونريد أن يكون هذا البلد صادقًا. من المهم جدًا التحدث عن الفساد، إذا لم نتحدث عن الفساد، فلماذا سنقدم الأموال إلى بلد يوجد فيه فساد؟".

وأصبحت المحادثة بين ترامب وزيلينسكي في دائرة الضوء بعد تقارير إعلامية تفيد بأن أحد ضباط المخابرات اعتبره ينذر بالخطر وأرسل شكوى إلى قيادته، والتي كان من المفترض أن تقدم التفاصيل إلى الكونغرس، لكنها لم تفعل ذلك.

في وقت سابق، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن ترامب في هذه المحادثة حث زيلينسكي على بدء تحقيق ضد هنتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، منافس ترامب المحتمل في انتخابات 2020. وقال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، إن ترامب لم يضغط على زيلينسكي، كما أعلن الرئيس الأمريكي نفسه أن القصة ملفقة.

وكان هنتر بايدن عضوا في مجلس إدارة مجموعة "بوريزما كروب"، إحدى أكبر شركات الغاز الخاصة في أوكرانيا.

وكان نائب رئيس الولايات المتحدة بايدن قد طلب من كييف في عام 2016، سياسة صارمة لمكافحة الفساد وفي إطار هذه الحملة دعا إلى استقالة النائب العام آنذاك، الذي حقق أيضًا في أنشطة بوريزما.