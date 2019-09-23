الاتحاد الأوروبي يرحب بإعلان تشكيل لجنة الدستور السورية

رحب الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الاثنين، بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل لجنة الدستور السورية، بعد التوافق عليها من الحكومة السورية وهيئة المفاوضات المعارضة، وأعرب عن تطلعه لأن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها في أقرب فرصة ممكنة.

القاهرة - سبوتنيك . ذكر بيان صادر عن المفوضة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، أنه "بعد 8 سنوات من النزاع، الإعلان الذي قدمته الأمم المتحدة حول الاتفاق على تشكيل لجنة الدستور بما يتوافق مع القرار الأممي 2254 وعملية جنيف، هو إعلان طال انتظاره ومرحب به، ويعيد الأمل للسوريين".

وأضاف البيان "نحن نتطلع لأن تعقد لجنة الدستور أول اجتماعاتها في أقرب فرصة ممكنة، ونتوقع أن يكون هذا ممثلا لبداية عملية سياسية تؤدي في النهاية إلى السلام الذي يحتاجه ويستحقه الشعب السوري".

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن اليوم الاثنين أن الحكومة السورية وهيئة التفاوض المعارضة اتفقوا على تشكيل لجنة الدستور، التي طال انتظارها، مشيرا إلى أن مكتب الأمم المتحدة في جنيف سيسهل عمل هذه اللجنة، ومن المقرر أن تعقد أولى اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة.