ترامب يصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه" زعيم حقيقي"

واشنطن- سبوتنيك. وألتقى ترامب نظيره المصري في نيويورك اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال ترامب تعليقاً على المظاهرات في مصر، "إن المظاهرات تجري في كل دول العالم، وأن لدى مصر قائدا رائعا يحظى بالاحترام".

وبدوره قال السيسي لنظيره ترامب أن مصر تقدر عاليا "حكمته" في التعامل مع الخيار العسكري في حل الأزمة في منطقة الخليج كـ "خيار أخير".

وقال السيسي، إن الرأي العام في مصر لن يقبل بأن يصل الإسلام السياسي إلى الحكم، بحسب موقع "مصراوي".

ولفت إلى أن الاجتماعات المتبادلة مع ترامب تعكس التفاهم الكبير بين البلدين.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.