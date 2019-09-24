ترامب يأمل أن "تتلاقى" الهند وباكستان بشأن كشمير وخان يلتمس مساعدة أمريكا

والتقى ترامب وخان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الاثنين، ويلتقي الرئيس الأمريكي برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هذا الأسبوع، وفقا لوكالة رويترز.
وعاود ترامب للتأكيد لخان على استعداده للوساطة بين الهند وباكستان بشأن كشمير.
President @realDonaldTrump just kicked off a full slate of bilateral meetings on the sidelines of #UNGA!— The White House (@WhiteHouse) September 23, 2019
He spoke with PM @ImranKhanPTI of Pakistan about opportunities to build on energy cooperation and trade ties between our two countries. pic.twitter.com/XzgQy1bX3L
وإقليم كشمير ذو الأغلبية المسلمة هو بؤرة توتر بين الهند وباكستان المسلحتين نوويا. وتحكم كل منهما جزءا من الإقليم بينما تطالبان بالسيادة عليه كاملا، وخاضتا اثنتين من حروبهما الثلاثة بشأنه.
وقال ترامب، "إذا كان يمكنني المساعدة فإني أود فعل ذلك... أريد أن يلقى الجميع معاملة جيدة".
وأبلغ خان الرئيس الأمريكي بأن كشمير تواجه أزمة إنسانية مع وجود الملايين تحت الحصار. وطالبه أن يناشد مودي رفع الحصار، قائلا إن الأزمة قد تتفاقم.
وأضاف خان "على الأقل ارفع الحصار".
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