ترامب يأمل أن "تتلاقى" الهند وباكستان بشأن كشمير وخان يلتمس مساعدة أمريكا

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن تلتقي الهند وباكستان لحل خلافاتهما بشأن كشمير، بينما حثه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على استخدام النفوذ الأمريكي للمساعدة في إنهاء "حصار" الهند للإقليم المضطرب.

والتقى ترامب وخان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الاثنين، ويلتقي الرئيس الأمريكي برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هذا الأسبوع، وفقا لوكالة رويترز.

وعاود ترامب للتأكيد لخان على استعداده للوساطة بين الهند وباكستان بشأن كشمير.

President @realDonaldTrump just kicked off a full slate of bilateral meetings on the sidelines of #UNGA!



He spoke with PM @ImranKhanPTI of Pakistan about opportunities to build on energy cooperation and trade ties between our two countries. pic.twitter.com/XzgQy1bX3L — The White House (@WhiteHouse) September 23, 2019

وإقليم كشمير ذو الأغلبية المسلمة هو بؤرة توتر بين الهند وباكستان المسلحتين نوويا. وتحكم كل منهما جزءا من الإقليم بينما تطالبان بالسيادة عليه كاملا، وخاضتا اثنتين من حروبهما الثلاثة بشأنه.

وقال ترامب، "إذا كان يمكنني المساعدة فإني أود فعل ذلك... أريد أن يلقى الجميع معاملة جيدة".

وأبلغ خان الرئيس الأمريكي بأن كشمير تواجه أزمة إنسانية مع وجود الملايين تحت الحصار. وطالبه أن يناشد مودي رفع الحصار، قائلا إن الأزمة قد تتفاقم.

وأضاف خان "على الأقل ارفع الحصار".