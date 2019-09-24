مسؤول إيراني: الهجوم على إيران سيعود بالأسر والهزيمة على الأعداء

قال مسؤول عسكري إيراني إن الهجوم على إيران سيعود بالهزيمة على الأعداء، وذلك بعد أن تم اتهام بلاده بأنها وراء الهجوم على منشأتى نفط في السعودية.

وأكد المسؤول العسكري، اليوم الثلاثاء، أن "الأعداء الذين يحاولون مهاجمة إيران سيواجهون الهزيمة"، حسب وكالة "رويترز".

وأشار رئيس أركان القوات المسلحة جنرال محمد باقري: "قلنا للعدو مرارا إنه إذا وقع أي انتهاك بحق هذا البلد، فسيواجه مصير الطائرة المسيرة الأمريكية والناقلة الإنجليزية".

وتابع: "ستكون نتيجة أي انتهاك بحق هذا البلد الأسر والهزيمة".

ووجهت وزارة الدفاع السعودية الاتهام لإيران برعاية الهجوم على منشآت شركة أرامكو النفطية في الـ 14 من سبتمبر/أيلول الجاري، التي أعلن الحوثيون، مسؤوليتهم عنهِ، وقال متحدث عسكري خلال مؤتمر صحفي عقد في الرياض، أنه ليس هناك من "أي شك سعودي في دعم إيران للهجوم" الذي استخدمت فيه 25 طائرة مسيّرة، وصواريخَ أيضاً".

وبعد هجمات الـ14 من سبتمبر، انخفضت عمليات إنتاج النفط في منشآت أرامكو بمقدار 5 ملايين برميل يومياً، حيث تفاعلت سوق الطاقة العالمية بقلق كبير في الوقت الذي تبذل فيه عملاق صناعة النفط المملوكة للدولة جهوداً لطمأنة الأسواق، ذكرت مصادر دبلوماسية أن خبراء من الأمم المتحدة ينتظر وصولهم إلى السعودية لإجراء تحقيق دولي حول الهجمات على المنشآت النفطية السعودية.