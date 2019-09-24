أوكرانيا: زيلينسكي يرتكب خطأ خطيرا

وقالت النائبة السابقة أنّا غيرمان على شبكة التلفزيون الأوكراني إن هذا الخطأ يخص العلاقات الأوكرانية الروسية.

وأوضحت النائبة السابقة أن الرئيس زيلينسكي ارتكب الخطأ حين قرر تعيين فاديم بريستايكو وزيرا جديدا للخارجية، وذلك لأن الطرف الروسي لا يريد التعامل مع هذا الشخص.

وأشارت إلى أن بريستايكو قريب الصلة من حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضافت النائبة الأوكرانية السابقة أن الشعب الأوكراني صوّت خلال انتخابات رئاسة الجمهورية لصالح زيلينسكي لأن الناخبين أملوا في أن يتمكن الرئيس زيلينسكي من إقامة الحوار المباشر مع روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين.