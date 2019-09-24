كلينتون يروض الأفاعي في المغرب... صورة

انتشرت صورة للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، وزوجته هيلاري على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر الصورة الزوجين وهما يتناولان الإفطار في المغرب في أثناء زيارتهما للمواقع السياحية في مراكش.

بيل وهيلاري كلينتون يتناولان الفطور مع عائلة مغربيةhttps://t.co/qHZQA0PCf7 pic.twitter.com/kr0cPAFrxE — الراي (@AlraiMediaGroup) September 24, 2019

ويزور الزوجان المغرب من أجل الاحتفال بعيد ميلاد صديقهما الملياردير الأمريكي ذي الأصول المغربية مارك العسري.

وظهر الزوجان في ساحة جامع الفنا، حيث التقطت صورة لكلينتون مع مروضي الأفاعي في الباحة المخصصة لفنون الفرجة الشعبية.

تحت حراسة مشددة.. #بيل_كلينتون يتجول في #مراكش المغربية

قام الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بجولة في مدينة مراكش المغربية تحت حراسة أمنية مشددة، وزار ساحة جامع لفنا الشهيرة وتوقف عند مروضي الأفاعي، حيث التقط الصور مع عدد من المواطنين المغاربة من العاملين في الساحة pic.twitter.com/7QD49A1Bkq — Balzaf_ (@Balzaf1) September 23, 2019

وتلقى المغاربة صورة كلينتون وزوجته بمزيد من الإعجاب واعتبروا أن في ذلك تواضع كبير، وأنه تسويق أيضا لبلدهم وأماكنها السياحية.