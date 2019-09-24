السلطات الأمريكية تقيد حركة روحاني في نيويورك

لا يستطيع الرئيس الإيراني مغادرة مقر الأمم المتحدة في مانهاتن بشكل مستقل. بالإضافة إلى ذلك، حصل رئيس إيران على تصريح خاص للبقاء في الفندق، كما نقلت وكالة "فارس".

وذكرت وكالة "إرنا"، الأحد الفائت، أن شخصا من كل 3 أشخاص في الوفد الإيراني لم يحصل على تأشيرة إلى أمريكا لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد قال إن الولايات المتحدة لا ترغب في مشاركة إيران في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكننا مصرون على الحضور للتعبير عن مواقفنا بصراحة.

وأوضح روحاني، من مطار "مهر أباد" قبل توجهه إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها واشنطن لم تحقق أية نتائج".