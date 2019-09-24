بعد اللقاء الأول مع غانتس... يستمر الخلاف حول من سيتولى رئاسة حكومة إسرائيل

بدأ فريقا المفاوضات التابعان لحزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، وتحالف الجنرالات "أزرق أبيض" بزعامة بني غانتس، اجتماعهم الأول للتباحث حول احتمال إقامة حكومة وحدة وطنية واسعة في إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "طاقما التفاوض عن حزبي "أزرق أبيض" و"الليكود" يجتمعان لمواصلة المساعي لتشكيل ائتلاف حكومي".

وقالت الهيئة بأن "النقاط التي ما زالت مكان خلاف تتمحور حول من سيتولى أولا رئاسة الحكومة التي ستنتقل بالتناوب إلى الآخر بعد عامين".

وأضافت: "انتهى في مقر الرئيس رؤوفين ريفلين، الليلة الماضية، اللقاء الذي عُقد بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبيني غانتس بهدف دفع الجهود لإقامة حكومة وحدة وطنية قدما بمبادرة من ريفلين".

وعقب لقاء يوم أمس، اتصل نتنياهو برؤساء أحزاب اليمين وأكد لهم أنه ما زال ملتزما بتعهداته لهم. وبالمقابل توجه غانتس إلى أعضاء كتلته، قائلا إنه "لا نية لديه للتخلي عن قيادة التغيير الذي اختاره الجمهور".