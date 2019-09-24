القبض على جاسوس ضمن الجيش الأمريكي لصالح جماعات يمينية

ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على جندي في الجيش الأمريكي، للاشتباه في تخطيطه للقيام بعمليات إرهابية لصالح اليمين المتطرف.

تم اتهام الجندي بتخطيطه للقيام بتفجير وكالة أنباء أمريكية كبرى، وأنه نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي طريقة صنع القنابل، وأن هدفه الأخير هو السفر لأوكرانيا للقتال لصالح جماعات متطرفة يمينية هناك.

كما أشارت السلطات إلى أن الجندي، غاريت وليام سميث، حارب على الإنترنت، المرشح الرئاسي الديمقراطي، بيتو أورورك.

وكشف عميل فيدرالي أمريكي، أنه تخفى واستطاع التحدث مع سميث في موقع دردشة على الإنترنت، التي أخبر فيها الأخير نيته بالقيام بهجوم في الولايات المتحدة.

وكان سميث على اتصال مع أمريكي آخر، يدعى كريغ لانغ، الذي سافر إلى أوكرانيا وقاتل مع جماعة يمينية هناك باسم "الجناح اليمين"، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".