ترامب: أمريكا لا تسعى لصراع مع دول أخرى لكنها ستدافع عن مصالحها

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ترامب: أمريكا لا تسعى لصراع مع دول أخرى لكنها ستدافع عن مصالحها