غوتيريش: العالم يواجه احتمالية نشوب نزاع مسلح في الخليج

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من احتمالية نشوب نزاع مسلح في منطقة الخليج، بعد الهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية في السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال غوتيريش في كلمة خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "نحن نواجه إنذار من احتمالية نشوب نزاع مسلح في منطقة الخليج، سيكون له عواقب لن يقدر العالم على تحملها".

وأضاف غوتيريش "أي سوء تقدير بسيط يمكن أن يؤدي إلى مواجهة كبيرة، يجب أن ندفع بكل ما نملك من أجل إحكام العقل وضبط النفس".

كما جدد غوتيريش رفضه للهجوم الذي استهدف منشآت النفط السعودية، وقال إنه "غير مقبول تماما".

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 14 سبتمبر/ أيلول، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إنه إذا واصلت إيران مسارها، فإنها تخاطر باحتمال القيام بعمل عسكري ضدها، وذلك في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف منشآت النفط السعودية.