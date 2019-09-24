ترامب: الولايات المتحدة أقوى جيش في العالم وآمل ألا نضطر لاستخدام القوة

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن سبعة عقود من التاريخ مرت بقاعة الأمم المتحدة بغناها وما شهدته من مشاكل، رأينا قادة فى ذروة الحرب الباردة، رأينا دولاً تنهض، وثوارًا ملهمين منحونا الشجاعة، حضروا لتشارك الرؤى والأفكار من شتى دول العالم، نحن فى زمن التحديات الواضحة.

وأضاف ترامب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة تملك أقوى جيش فى العالم، وآمل ألا نستخدم هذه القوة، وهى تستخدم هذه القوة لإرساء مبادئ الحرية والديمقراطية.

وتطرق الرئيس الأمريكي في كلمته إلى إيران، قائلا: "النظام الإيراني قمعي ويرفض السلام ويبدد ثروات شعبه للحصول على سلاح نووي ولن نسمح بذلك".

وتابع قائلا: "النظام الإيراني زاد من عدوانه غير المبرر بعد انسحابنا من الاتفاق النووي وآخر هجماته استهدفت منشآت النفط السعودية".\

وأكد ترامب أن "العقوبات على إيران ستستمر وتعزز ما دامت مستمرة في سلوكها".

يتبع...