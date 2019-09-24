الهند تلجأ إلى الإمارات لتعويض إمدادات السعودية من غاز البترول المسال

قال مسؤولان حكوميان إن الهند ستحصل على شحنتين إضافيتين من غاز البترول المسال من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لتعويض النقص في الإمدادات القادمة من السعودية.

كان وزير النفط الهندي، دارمندرا برادان، قال في تغريدة في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن "أدنوك" وافقت على تزويد الهند بشحنتين إضافيتين من غاز البترول المسال على نحو عاجل لتلبية الطلب المرتفع قبل موسم المهرجانات. وقال إن الشحنتين ستصلان الهند خلال الشهرين المقبلين.

Thank UAE Minister of State and Group CEO @AdnocGroup H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber for supply of two additional LPG cargoes on an urgent basis to meet the incremental LPG demand in the upcoming festive season. The LPG cargoes will reach India over the next two weeks. — Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) September 24, 2019

وقال المصدران إن الإمدادات الإضافية من أدنوك ستعوض تراجع الإمدادات من السعودية، التي قلصت عمليات التكرير من أجل الوفاء بتعهدات صادارات النفط بعد هجمات على اثنتين من منشآتها النفطية.

وتسببت هجمات 14 سبتمبر/أيلول الجاري على منشأتي خريص وبقيق، وهما من كبرى المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، في خفض إنتاج النفط إلى النصف في أكبر مصدر للخام في العالم، حيث توقف ضخ 5.7 مليون برميل يوميا.

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت 14 سبتمبر/ أيلول، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

من جانبها، نفت إيران هذه الاتهامات وقالت إن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة ولا يوجد أي دليل على ضلوعها في استهداف شركة "أرامكو" السعودية.