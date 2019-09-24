أردوغان: امتلاك القوة النووية يجب أن يكون مسموحا أو ممنوعا لكل الدول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حق امتلاك السلاح النووي، يجب أن يكون مسموحا به للجميع أو ممنوعا على الجميع.

جاء ذلك خلال كلمة أردوغان، أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الثلاثاء.

خطاب في الدورة الـ74 للجمعية العمومية للأمم المتحدة https://t.co/gcFzmdBlpU — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) September 24, 2019

ولفتت وكالة "رويترز" إلى قول الرئيس التركي "إن الطاقة النووية إما أن تكون متاحة لجميع الدول أو محظورة تماما"، مشيرة إلى تحذيره من أن "عدم المساواة" بين الدول بشأن تلك المسألة تقوض التوازن العالمي.

وقال أردوغان "في الجمعية العامة للأمم المتحدة "الموقف بشأن الطاقة النووية هو إما أن تكون محظورة على الجميع أو متاحة للجميع".

يتبع...