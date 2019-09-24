أول رائد فضاء إماراتي يصور فيديو عن كيفية صلاته في الفضاء

قال أول رائد فضاء من الإمارات العربية المتحدة، هزاع المنصوري، إنه يعتزم تسجيل عملية الصلاة في الفضاء بواسطة الفيديو.

بايكانور- سبوتنيك. قال المنصوري في مؤتمر صحفي في بايكونور قبل الرحلة: "كطيار محترف، كنت معتادا على الصلاة أثناء الطيران بسرعة عالية. بالطبع في الفضاء سوف يبدو مختلفا بعض الشيء. أعرف أنه سيكون هناك سيناريو مختلف تماما لهذا الإجراء. أعتقد أنه يمكنك أن ترى كيف يمكنني إن أقوم بذلك لأنني أخطط لتسجيل صلاة وأنا متجه إلى الأرض".

وأضاف: "كما يقولون باللغة الروسية، "لنعيش ونرى".

وذكر المنصوري أيضا، أنه يحمل معه إلى المحطة ثلاث أكلات من المطبخ الشعبي ليقوم بإطعام جميع أفراد الطاقم.

وقال المنصوري "والأهم من ذلك كله أن الجميع يود تذوق التمر".

من جانبه قال رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريباتشكا "هزاع يحمل بعض الأطعمة الشعبية. لقد تذوقناها على الأرض. أقول إنها رائعة للغاية ولذيذة جدا. أعتقد أن هزاع، سوف يقوم بتضييفنا، مع الطاقم الذي سيلتقي بنا (على متن المحطة). بالتأكيد سنتذوق هذه الخصوصية".

وسيبدأ الروسي أوليغ سكريبوشكا، والأمريكية جيسيكا مائير وهزاع المنصوري رحلة على متن المركبة "سيوز إم إس- 15"، وسيبقى رائد الفضاء الإماراتي على متن محطة الفضاء الدولية حتى 3 تشرين الأول/ أكتوبر.

ومن المقرر أن تنطلق المركبة التي تحمل الطاقم يوم 25 أيلول/ سبتمبر، في الساعة 16.58 بتوقيت موسكو.