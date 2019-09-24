الخارجية الإيرانية: اتهام إيران في "هجوم أرامكو" يستند لحجج "سخيفة"

أدانت الخارجية الإيرانية، تصريحات قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، التي اتهموا فيها طهران بالضلوع في الهجوم على منشآت النفط السعودية، في بقيق وهجرة خريص.

طهران - سبوتنيك. واعتبرت هذه التصريحات عملا استفزازيا وتحريضيا، وتستند إلى حجج سخيفة، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء.

وذكر البيان أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين بشدة، ما وصفته بـ"الادعاءات غير المسؤولة لرؤساء الدول الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا)، التي اتهموا فيها طهران بالضلوع في الهجمات على المنشآت النفطية السعودية".

وأضاف البيان "يعتبر اتهام دولة ثالثة بهجوم قام به الجيش اليمني وأعلن عنه رسميا وتبناه بشكل مباشر بحد ذاته عملا استفزازيا وتخريبيا للغاية، وطهران تعتبر هذه التصريحات تحريضية".

وتابع البيان "هذه التهم تم توجيهها لطهران قبل إجراء أي تحقيق ودون أي دليل واستندت فقط إلى حجج سخيفة"، مؤكدة "مثل هذه التصريحات والأفعال التخريبية لن تؤدي إلا لتفاقم الحرب المدمرة في اليمن وتزيد من توسع هذه الحرب".

وحملت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أمس الاثنين، في بيان مشترك، إيران مسؤولية الهجوم على المنشآت النفطية التابعة لشركة "أرامكو" في المملكة العربية السعودية.

وجاء في البيان الصادر في أعقاب لقاء للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "من الواضح لنا أن إيران مسؤولة عن هذا الهجوم. لا يوجد تفسير معقول آخر"، موضحا أن قادة الدول تدعم التحقيقات الجارية لمعرفة كل التفاصيل.

وأضاف البيان: "ندين بأقوى العبارات الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية يوم 14 سبتمبر أيلول، ونؤكد من جديد تضامننا الكامل مع المملكة العربية السعودية وشعبها".

وفي وقت سابق، اتهمت الولايات المتحدة، والسعودية، إيران بمهاجمة البنية التحتية للنفط في المملكة العربية السعودية، بينما تنفي إيران ذلك.

وتبنت جماعة "الحوثيين" باليمن، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم شمال وغرب البلاد، الهجوم، مبينة أنها استهدفت المنشأتين بعشر طائرات مسيرة مفخخة، وذلك ردا على الغارات السعودية لكن الرياض استبعدت شن الهجوم من اليمن، وقالت إن المؤشرات الأولية بالتحقيقات تؤكد تنفيذ إيران للهجوم.