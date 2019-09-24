انتحار 3 من البحرية الأمريكية دون الكشف عن الأسباب

كشف موقع أمريكي عن انتحار ثلاثة من عناصر البحرية الأمريكية كانوا على متن حاملة طائرات تابعة للبلاد.

نقل موقع "أمريكان مليتاري نيوز" الإخباري عن الكابتن شون بيلي، قائد حاملة الطائرات "يو إس إس جورج دبليو بوش"، إن الثلاث وقائع منفصلة وجرت قبل أسبوع.

وقال الكابتن شون بيلي "أؤكد بكل أسى أن البحارة الثلاثة فقدوا أرواحهم الأسبوع الماضي، في أحداث منفصلة... لقد انفطر قلبي لذلك"، دون تفاصيل إضافية.

وأضاف أن هذه هي خامس واقعة انتحار تشمل عناصر من هذه الحاملة في العامين الماضيين.

وحسب مجلة أخبار البحرية الأمريكية "نيفي تايمز"، تحقق البحرية في ملابسات عمليات الانتحار، مشيرة إلى أن تلك الأحداث لم تقع على متن الحاملة نفسها، دون تحديد الأماكن التي وقعت فيها.

وأضافت المجلة أنه لا يبدو أن تلك الأحداث مرتبطة ببعضها، حيث أن كلا من هؤلاء البحارة يعمل بمهمة مختلفة على متن الحاملة.

وكشف موقع "يو إس إن آي نيوز" الإخباري الأمريكي، انتحار 46 فردا من البحرية الأمريكية منذ 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، فيما انتحر 286 جنديا أمريكيا في 2018.

وتشكل ظاهرة "الانتحار"، مشكلة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، حيث أطلقت عدة برامج لحماية أرواح العسكريين.