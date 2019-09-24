معهد البترول يعلن ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية

كشفت بيانات معهد البترول الأمريكي، زيادة في مخزونات كل من النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير.

وقال معهد البترول الأمريكي، اليوم الثلاثاء، في تقريره الأسبوعي، إن "مخزونات الخام زادت بواقع 1.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي"، مشيرا إلى أنها وصلت إلى 423.9 مليون برميل في حين كان توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 249 ألف برميل.، بحسب وكالة "رويترز".

وارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 2.3 مليون برميل.

وأوضحت بيانات المعهد أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 1.9 مليون برميل بينما كان محللون شملهم استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا زيادة قدرها 296 ألف برميل، بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بواقع 2.2 مليون برميل مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 733 ألف برميل.

وبحسب المعهد الأمريكي، فإن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت الأسبوع الماضي 183 ألف برميل يوميا إلى 6.7 مليون برميل يوميا.