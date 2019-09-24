ميغان ماركل تزور مسجد وترتدي الحجاب (صور)

ارتدت دوقة ساسكس، ميغان ماركل الحجاب، عندما انضمت إلى زوجها الأمير هاري لزيارة أول وأقدم مسجد في جنوب أفريقيا.

ووفقا لموقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.قام الزوجان بزيارة "المسجد الأول" الذي يقع في كيب تاون، حيث التقيا بقادة الأديان قبل التجول في الحي.

وغيّرت ميغان ملابسها وقامت بتغطية رأسها بغطاء وارتدت ثوبا طويلا، ثم ساعدت سيدة داخل المسجد.

Meghan Markle is seen in public wearing a headscarf for the first time https://t.co/v2oe5Ky7jl — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 24, 2019

والتقى الزوجان الشيخ إسماعيل لوندت وزعيم الجالية المسلمة محمد غرونوالد ومجموعة من قادة الأديان، بمن فيهم ممثل عن كنيسة إنجلترا وكبير الحاخامات وقادة الشباب اليهود والمسيحيين والمسلمين والطلاب الذين شاركوا في التبادل بين الأديان بين لندن وكيب تاون.

Duchess of Sussex Meghan Markle donned a headscarf as she and Prince Harry visited the oldest mosque in South Africa.



The Auwal Mosque in the Bo-Kaap area was built in 1794 during British occupation of the Cape of Good Hope.#MeghanMarkle #PrinceHarry#Mosque #RoyalTourAfrica pic.twitter.com/RyIG4oFy0g — Kumail Soomro (@kumailsoomro) September 24, 2019

وفي وقت سابق من اليوم، قام الزوجان بزيارة شاطئ على مشارف مدينة كيب تاون، للتعرف على أعمال منظمة Waves For Change، التي تساعد الأطفال المعرضين للخطر وتحدي المجتمعات من خلال قوة ركوب الأمواج.

وتم إنشاء المسجد الأول في عام 1794 أثناء الاحتلال البريطاني الأول لرأس الرجاء الصالح، وكان المؤسسة الدينية الرئيسية خلال الأعوام من 1804 حتى 1850.

ويعد المسجد رمزا للنضال من أجل الاعتراف بالمسلمين وحريتهم في العبادة.