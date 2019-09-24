أول تعليق من ترامب بشأن مسأءلة الكونغرس له تمهيدا لعزله

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، على تصريحات رئيسة الكونغرس الأمريكي نانسي بيلوسي، التي أكدت أن مجلس النواب يبدأ تحقيقا رسميا بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله.