جونسون يصف سياسته تجاه روسيا بالإيجابية

وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الإثنين، سياسته تجاه روسيا بأنها "إيجابية".

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وأكد جونسون للصحفيين الروس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، في معرض إجابته على سؤال، ما هي سياستك تجاه روسيا، قائلا، "إيجابية للغاية".

هذا وأكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر / تشرين الأول، وفق الموعد المقرر، موضحا أن بلاده ستجري "اتفاقا جديدا وأفضل مع الاتحاد الأوروبي".

وقد فاز وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون برئاسة حزب المحافظين البريطاني، ليخلف بذلك رئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي في منصب رئاسة الحكومة.

وتفوق جونسون على منافسه وزير الخارجية جريمي هنت، في اقتراع لأعضاء الحزب.

ويخلف رئيس الوزراء الجديد، تيريزا ماي، التي أعلنت استقالتها من منصبها بعد إخفاقها المتكرر في تمرير اتفاق ينظم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".