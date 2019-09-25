رئيس وزراء اليابان يدعو إلى إصلاح مجلس الأمن ويحث إيران على الحكمة

دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة إجراء إصلاحات بهيكلية مجلس الأمن الدولي، فضلا عن طلبه دعم ترشيح اليابان بانتخابات الأعضاء الغير دائمين للمنظمة في عام 2022.

الأمم المتحدة – سوتنيك. وقال آبي: إن "اليابان تبذل جهودا كبيرة لترجمة أفكار الأمم المتحدة وأهدافها. ومع ذلك، فإن الأمم المتحدة، القائمة منذ ثلاثة أرباع القرن، تحتاج إلى إصلاح بهيكلية مجلس الأمن".

Prime Minister Abe attending the general debate of the UN General Assembly, joined by the members of the Japanese delegation. PM Abe listens to the speeches of other global leaders and will soon deliver his speech. #PMinAction pic.twitter.com/TOHd6P5GaG — PM's Office of Japan (@JPN_PMO) September 25, 2019

وأشار إلى أن " اليابان ستشارك في انتخابات 2022 وتعول على بذل الجهود كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وذلك بدعم من العديد من البلدان، لذلك أطلب منكم دعمنا".

هجمات أرامكو جريمة خسيسة

وصف آبي هجمات 14 سبتمبر/ أيلول على منشأتي النفط السعوديتين بأنها "جريمة خسيسة للغاية تحتجز النظام الاقتصادي العالمي رهينة"، وفقا لرويترز.

لكن رئيس الوزراء لم يشر إلى الجهة التي تعتقد اليابان أنها مسؤولة عن الهجوم.

وتتهم السعودية والولايات المتحدة وقوى أوروبية كبرى إيران بالضلوع في الهجوم.

Abe urges Iran's constructive role in easing Middle East tensions



https://t.co/5Tc4I1ksbG — The Mainichi (Japan) (@themainichi) September 24, 2019

وترتبط اليابان في العادة بعلاقات ودية بإيران، ويسعى آبي لتهدئة التوتر بين طهران وواشنطن أوثق حلفاء طوكيو.

وقال آبي "إن دوري الذي لا يتغير هو دعوة إيران كقوة رئيسية إلى اتخاذ إجراءات ترتكز على الحكمة المستمدة من تاريخها الثري"، مشيرا إلى أن بلاده تشعر بقلق بشأن الموقف في الشرق الأوسط.