مئات الآلاف من التغريدات... "عزل ترامب" يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

سيطر إعلان النواب الديممقراطيين في الكونغرس الأمريكي، بدء تحقيق رسمي في مزاعم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعى للحصول على دعم سياسي من قوة أجنبية لإلحاق الضرر بمنافس سياسي، تمهيدا لعزله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر هاشتاغ " #ImpeachTrump" - أي عزل ترامب - موقع تويتر، حيث حصد ما يقارب 360 ألف تغريدة حتى الآن.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، يوم الثلاثاء، أن المجلس سيبدأ تحقيقا رسميا بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله.

وطالب جو بايدن، نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020، في وقت سابق، بالتحقيق في تقارير أفادت بأن الرئيس دونالد ترامب ضغط على نظيره الأوكراني للتحقيق مع بايدن ونجله.

وسيبحث المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن.

كما تصدر هاشتاغ آخر ولكن باللغة العربية موقع تويتر تحت عنوان "#عزل_ترامب"، وحصد في الساعات الأولى من إطلاقه أكثر من 12 ألف تغريدة.

بدوره رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، على تصريحات رئيسة الكونغرس الأمريكي نانسي بيلوسي بشأن مساءلته.

وقال ترامب عبر حسابه بموقع تويتر، "مثل هذا اليوم المهم في الأمم المتحدة، الكثير من العمل والكثير من النجاح، تعمد الديمقراطيون تقويضه بالأخبار العاجلة عن "مطاردة الساحرات" - يقصد الأخبار التي لا دليل عليها – هذا سيء جدا لبلادنا".

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

وتابع الرئيس الأمريكي، "لم يروا حتى نص المكالمة إنه تصيد".

واختتم ترامب تغريداته قائلا، "هذا تحرش بالرئاسية!".

PRESIDENTIAL HARASSMENT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

ولم يحدث من قبل أن تم عزل رئيس أمريكي بعد تحقيق يمهد لذلك.