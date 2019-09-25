إصابة عدد من ضباط الشرطة إثر انفجار حافلة في تركيا

أعلن محافظ مدينة أضنة في جنوب تركيا، محمود دمرداش، عن إصابة عدد من الأشخاص، إثر انفجار قنبلة بدائية في حافلة للشرطة في المقاطعة.

أنقرة-سبوتنيك. قال المحافظ التركي على شاشة قناة "أن تي في" التركية، اليوم الأربعاء: "أصيب عدد من رجال الشرطة في انفجار حافلة باستخدام عبوة ناسفة مؤقتة في منطقة يوريجير، وتم نقلهم إلى المستشفيات".

وأكد الدمرداش أن "حالتهم الصحية ليست في خطر".

يذكر بأنه في يوليو/تموز، أدى انفجار سيارة في ولاية هتاي جنوبي تركيا، الى مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح وقتها بأن السيارة التي انفجرت في هتاي كانت مفخخة وأن، الذين كانوا بداخلها يحملون الجنسية السورية.

وأكد أردوغان في تصريحات للصحفيين أن "سلطات الأمن تجري التحقيقات حول سبب الانفجار ويبدو أنه عمل إرهابي".