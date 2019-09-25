نتنياهو يقول كلمته بشأن تورط إيران في هجوم "أرامكو" السعودية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقطع فيديو نشره حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع للخارجية الإسرائيلية على "تويتر"، إن إيران نفذت الهجوم الأخير على المنشآت النفطية في السعودية، من الألف إلى الياء".

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي في الفيديو المنشور، مساء أمس الثلاثاء، "المجتمع الدولي بالانضمام إلى جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد الضغوط على إيران"، معتبرا أن "هذا هو الطريق الوحيد لوقف العدوان الإيراني".

وأشار نتنياهو إلى أن بلاده "تعرف كيف تدافع عن نفسها في مواجهة مثل هذا العدوان".

بالفيديو..

رئيس الوزراء نتنياهو: "أقول ببساطة باسم إسرائيل إن إيران نفذت الهجوم الأخير على المنشآت النفطية في السعودية، من الألف إلى الياء" pic.twitter.com/ptd58XfAdb — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 24, 2019

​وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت 14 سبتمبر/ أيلول، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

من جانبها، نفت إيران هذه الاتهامات، وقالت إن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد أي دليل على ضلوعها في استهداف شركة "أرامكو" السعودية.