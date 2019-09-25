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11:37 25 سبتمبر/ أيلول 2019
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    الحياة اليومية في أفغانستان - كابول

    المفوضية الأفغانية تدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    العالم
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    دعت مفوضية الانتخابات الأفغانية الناخبين، اليوم الأربعاء، إلى المشاركة في انتخابات الرئاسة المقررة السبت المقبل، مؤكدة أنها على أتم الاستعداد تنظيميا وأمنيا، وذلك بالرغم من تصاعد أعمال العنف من جانب حركة طالبان في الفترة الأخيرة.

    كابول- سبوتنيك. وقالت رئيسة المفوضية، حوا علم نورستاني، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الأفغاني: "لدينا استعداد كامل من أجل إقامة الانتخابات يوم السبت المقبل".

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    © AP Photo / Rahmat Gul
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    وأضافت: "أرجو من الشعب الأفغاني، من النساء والرجال الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات، الذهاب إلى صناديق الاقتراع واستخدام أصواتهم".

    وعن الوضع الأمني، قالت نورستاني: "هناك قلق كبير لدى أبناء شعبنا بسبب التهديدات الأمنية والإشاعات حول حدوث أعمال عنف، لكن أؤكد لكم التنسيق مع الأجهزة الأمنية من أجل إقامة الانتخابات".

    وعن إجراءات ضمان النزاهة في العملية الانتخابية، أوضحت رئيسة المفوضية: "بذلنا ما بوسعنا لسد جميع المنافذ أمام عمليات التزوير، ونؤكد أن الأصوات المتكررة أو التي تستعمل بالنيابة عن شخصا آخر، كما كان يتم سابقاً عبر تعبئة الصناديق بأوراق الاقتراع لن يحصل هذه المرة، وفي حاصل حدوث ذلك لن يتم احتسابها إطلاقا".

    أما الجنرال خوشحال سعادت، كبير معاوني وزير الداخلية للشؤون الأمنية، فقال إن "القوات الأمنية بدأت منذ اليوم باتخاذ كافة التدابير اللازمة في 34 ولاية وتأمين جميع مراكز الاقتراع ومكاتب مفوضية الانتخابات ومستودعاتها"، مؤكدا: "لدينا الجهوزية العامة والتامة من أجل تأمين هذا الاستحقاق".

    وتجرى انتخابات الرئاسة الأفغانية في 28 من سبتمبر/ أيلول الجاري، ويتنافس فيها 17 شخصية أبرزهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني، ورئيس الجهاز التنفيذي للحكومة (رئيس الوزراء)، عبد الله عبد الله.

    وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 20 أبريل/ نيسان الماضي، قبل أن يتم تأجيلها إلى 20 يوليو/ تموز، ولكن السلطات الأفغانية قررت، في مارس/ آذار الماضي، إرجائها مرة أخرى  إلى 28 سبتمبر.

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    الكلمات الدلالية:
    انتخابات, أخبار أفغانستان, أفغانستان
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