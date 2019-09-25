لجنة معاهدة حظر التجارب النووية لم ترصد أحداثا غريبة في شبه الجزيرة الكورية منذ 2017

أعلن السكرتير التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لاسينا زيربو، اليوم الأربعاء، أن اللجنة لم ترصد أحداثا غير عادية في شبه الجزيرة الكورية منذ عام 2017.

فيينا – سبوتنيك. وقال زيربو لوكالة "سبوتنيك": "لا، حتى الآن (منذ عام 2006)، نظام المراقبة الدولي رصد 6 انفجارات من التجارب النووية التي أعلنت عنها كوريا الشمالية، وتم مشاركة بيانات عنها مع جميع الدول. ما عدا 6 أحداث التي نعلم عنها، لا أتذكر أننا رصدنا شيئاً غير اعتيادي في شبه الجزيرة الكورية".

وتعتبر الولايات المتحدة أن كوريا الشمالية تواصل إنتاج الأسلحة النووية، وهذا كان قد ذكره مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون آسيا الشرقية ومنطقة المحيط الهادئ للمنطقة، ديفيد ستيلويل.

يذكر، أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية هي معاهدة دولية تحظر اختبار الأسلحة النووية أو باقي أنواع التفجيرات النووية، سواء أكانت لأغراض سلمية أو عسكرية في أي محيط كان. وقدّمت هذه المعاهدة للتوقيع في 24 أيلول/ سبتمبر 1996 في نيويورك وهي لم تدخل حيز التنفيذ، حتى الآن.