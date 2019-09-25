بوتين: روسيا تدعم السلطات الشرعية في فنزويلا وترحب بالحوار مع المعارضة

بوتين خلال لقاء مادورو: روسيا تدعم السلطات الشرعية في فنزويلا وترحب بالحوار مع المعارضة حيث الامتناع عنه سيكون غير منطقي وضار

وقال الرئيس الروسي خلال لقائه بنظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو: "روسيا تدعم باستمرار كل أعضاء السلطة الشرعية في فنزويلا، بما في ذلك مؤسسة الرئيس والبرلمان".

وأضاف بوتين: "نحن بالطبع، ندعم الحوار الذي تجريه أنت يا سيادة الرئيس والحكومة مع قوى المعارضة. ونعتبر أن أي رفض للحوار غير منطقي ومضر للبلد ولا يحمل سوى تهديدات لراحة السكان".

ووفقًا لبوتين، فإن التعاون العسكري التقني بين البلدين مرتبط، قبل كل شيء، بالتزامات روسيا في خدمة المعدات روسية الصنع التي اشترتها فنزويلا من قبل.

وقال بوتين في هذا الصدد: "كل هذه الأعمال تسير حسب المواعيد المحددة، في إطار الالتزام الصارم بالاتفاقيات".