الصين ترحب بانضمام روسيا لـ"اتفاق باريس" بشأن المناخ

بكين - سبوتنيك. وقال شوانغ، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "نرحب بانضمام روسيا إلى اتفاق باريس، ونعتقد أن هذا يدل بشكل كامل على موقف نشط بشأن الاستجابة لمخاطر تغير المناخ".

وأضاف: "هذه الخطوة من جانب روسيا، ستساهم في الجهود المشتركة للمجتمع الدولي بأسره للتصدي لتغير المناخ ".

ووقع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، الاثنين الماضي، مرسوما بشأن اعتماد اتفاقية باريس للمناخ، مما يعني موافقة روسيا على أن تكون ملزمة بها.

ولا تحتوي الاتفاقية على أسس التصديق المنصوص عليها في القانون الروسي.

واعتبارا من سبتمبر / أيلول 2019، أصبح اتفاق باريس ملزما لـ186 دولة.

وتعتبر اتفاقية باريس للمناخ أول اتفاق دولي شامل حول حماية المناخ، تم التوصل إليه في الثاني عشر من ديسمبر / كانون الأول 2015 في باريس، بعد مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة.

وتلزم المعاهدة باحتواء معدل الاحتباس الحراري.

وتعهدت الدول المصادقة على المعاهدة باتخاذ تدابير للحد من انبعاثات الكربون، ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في الرابع من شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2016، بعد موافقة كل الدول عليه، ومن ضمنها الولايات المتحدة، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إلا أن خلفه دونالد ترامب، أعلن انسحاب بلاده من هذه الاتفاقية، في وقت لاحق.