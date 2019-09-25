إسرائيل تكلف امرأة بمهمة هي الأولى من نوعها

كشفت وسائل إعلام عبرية عن تكليف امرأة شابة بمهمة لم تكلف بها امرأة من قبل في إسرائيل.

وبحسب موقع "عكا" للشؤون الإسرائيلية، تسلمت المقدم طيار "ج" بالأمس، مهامها كأول امرأة، تقود سرب مقاتلات عملياتي حربي بسلاح الجو الإسرائيلي.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي للإعلام العربي، على حسابه الرسمي على تويتر، صورة للقائدة وأخفى ملامحها، وعلق على القرار: "لا حدود لطموحنا. #نساؤنا_فخرنا".

سلاح الجو يواصل صنع التاريخ - أول قائدة سرب طائرات في #سلاح_الجو!



استلمت أمس المقدم ج. منصب قائدة سرب طائرات وأصبحت أول امرأة في #جيش_الدفاع تصل إلى هذا المنصب. قدوة لأبنائها ولنساء #إسرائيل!



لا حدود لطموحنا. #نساؤنا_فخرنا pic.twitter.com/p41swI16Dx — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 25, 2019

​وبحسب موقع عكا، فالمقدم "ج"، تجندت عام 2003، لدورة الطيران رقم 151، وأنهت دراستها كطيارة نقل، وبعد الدورة تم تعيينها في سرب الطيارات 135، وشغلت عدة مناصب قيادية في مدرسة الطيران التابعة لسلاح الجو، وكانت نائب قائد سرب 122 "نحشون" ما بين السنوات 2015-2017.

وأشارت إلى أن المقدم طيار "ج"، تبلغ من العمر 35 عاما، متزوجة، وأم لطفلين، وستكون أول قائد سرب حربي عملياتي (هجومي) بسلاح الجو الإسرائيلي منذ الإعلان عن تأسيس الدولة الإسرائيلية.