نتنياهو يهاجم أردوغان: توقف عن الكذب

علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي هاجم فيها إسرائيل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال نتنياهو إن "أردوغان لا يتوقف عن الكذب"، وذلك بعدما تسبب حديث أردوغان عن إسرائيل في الكثير من الجدل، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

ووجه نتنياهو حديثه للرئيس التركي: "أردوغان لا يتوقف عن ترديد الأكاذيب بشأن إسرائيل، فهو يقتل الأكراد في بلده"، مشيرا إلى أنه "ينكر الجرائم الفظيعة ضد الأرمن".

وأضاف نتنياهو: "يجب على هذا الشخص ألا يقدم موعظة لإسرائيل".

ووجه أردوغان انتقادات شديدة لإسرائيل، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء: "تعد الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، واحدة من أكثر الأماكن، التي تشهد ظلما في العالم".

وتحدث ترامب عن قتل قوات أمن إسرائيلية امرأة فلسطينية على مرأى ومسمع من العالم، منتقدا ما وصفه بـ"الصمت العالمي" تجاه ذلك.

Netanyahu, Katz slam Erdogan for again comparing Gaza to Holocaust https://t.co/MklougfVUk — Hardov (@hardovnews) September 24, 2019

وقال أردوغان إن أفعال حكومة إسرائيل الحالية، المتمثلة بهذه الجرائم، وفرض حصار غير إنساني على قطاع غزة، وأنشطة الاستيطان غير القانونية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس، تتخطى حدود انتهاك القانون الدولي وجميع القيم الإنسانية.

ودعا الرئيس التركي إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بإسرائيل.