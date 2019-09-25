إيران تعلن الإفراج عن الناقلة البريطانية مع إبقاء ملف مخالفاتها مفتوحا

وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي: "تم اليوم الانتهاء من إلغاء أمر احتجاز ستينا إمبيرو لكن التحقيق بشأن بعض انتهاكاتها والضرر البيئي لا يزال مفتوحا".
وأضاف: "المالك وقبطان السفينة قدما تعهدا مكتوبا بقبول قرار المحكمة في هذا الشأن".
🇮🇷 با پیگیری وزارت خارجه و همکاری ارزنده قوه قضائیه و سازمان بنادر و دریانوردی امروز مراحل رفع توقیف کشتی استنا ایمپرو نهایی شد اما پرونده رسیدگی به برخی تخلفات آن و خسارات وارده به محیط زیست همچنان باز است. مالک و کاپیتان کشتی در این زمینه تعهد کتبی به پذیرش رای دادگاه داده اند.— S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) September 25, 2019
واحتجز الحرس الثوري الإيراني، الناقلة ستينا إمبيرو، في 19 يوليو/ تموز الماضي، بدعوى ارتكابها انتهاكات بحرية بعد أسبوعين من احتجاز البحرية البريطانية ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق، وتم الإفراج عن الناقلة الإيرانية في أغسطس/ آب الماضي.
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