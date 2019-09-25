إيران تعلن الإفراج عن الناقلة البريطانية مع إبقاء ملف مخالفاتها مفتوحا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إلغاء أمر احتجاز الناقلة ستينا إمبيرو، التي ترفع علم بريطانيا اليوم الأربعاء، لكنها أضافت أن تحقيقا بشأن السفينة لا يزال مستمرا.

وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي: "تم اليوم الانتهاء من إلغاء أمر احتجاز ستينا إمبيرو لكن التحقيق بشأن بعض انتهاكاتها والضرر البيئي لا يزال مفتوحا".

وأضاف: "المالك وقبطان السفينة قدما تعهدا مكتوبا بقبول قرار المحكمة في هذا الشأن".

🇮🇷 با پیگیری وزارت خارجه و همکاری ارزنده قوه قضائیه و سازمان بنادر و دریانوردی امروز مراحل رفع توقیف کشتی استنا ایمپرو نهایی شد اما پرونده رسیدگی به برخی تخلفات آن و خسارات وارده به محیط زیست همچنان باز است. مالک و کاپیتان کشتی در این زمینه تعهد کتبی به پذیرش رای دادگاه داده اند. — S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) September 25, 2019

​واحتجز الحرس الثوري الإيراني، الناقلة ستينا إمبيرو، في 19 يوليو/ تموز الماضي، بدعوى ارتكابها انتهاكات بحرية بعد أسبوعين من احتجاز البحرية البريطانية ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق، وتم الإفراج عن الناقلة الإيرانية في أغسطس/ آب الماضي.