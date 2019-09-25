الأمير هاري وزوجته يلتقيان القس توتو في جنوب أفريقيا

وأظهرت مقاطع مصورة ميغان وهي تحمل آرتشي البالغ من العمر أربعة أشهر، فيما تبادل والده أطراف الحديث مع توتو.
وقبل الزيارة، قال توتو وزوجته ليا إنهما يعتبران اللقاء مع دوق ودوقة ساسكس "شرفا وامتيازا نادرا".
ويكافح توتو مرض سرطان البروستاتا منذ سنوات وانسحب إلى حد كبير من الحياة العامة. ودأب توتو على استخدام الوعظ في مهاجمة ظلم حكم الأقلية البيضاء في وقت سياسة الفصل العنصري.
وفي إطار الجولة الملكية، رقص الأمير هاري وزوجته، أمس الثلاثاء، مع مرشدين في مجال الصحة النفسية يعلمون الشبان السباحة وركوب الأمواج.
وزار الزوجان مشروع "أمواج التغيير" (ويفز أوف تشينج) الذي تحول من ناد صغير لرياضة ركوب الأمواج في بلدة ماسيفوميليلي عام 2009 إلى مساعدة شبان المجتمعات الفقيرة والمضطربة على اكتساب الثقة عن طريق ركوب الأمواج.
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