الأمير هاري وزوجته يلتقيان القس توتو في جنوب أفريقيا

قوبل الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان وابنهما الرضيع آرتشي بالترحاب الشديد، اليوم الأربعاء، من قبل القس من ديزموند توتو، كبير الأساقفة المتقاعد في جنوب أفريقيا، وذلك في ثالث أيام جولتهم الأفريقية.

وأظهرت مقاطع مصورة ميغان وهي تحمل آرتشي البالغ من العمر أربعة أشهر، فيما تبادل والده أطراف الحديث مع توتو.

وذكرت وكالة "رويترز" أن هاري وميغان وابنهم التقوا مع توتو وابنته ثانديكا في مبنى أولد جراناري، أحد أقدم المباني في كيب تاون، حيث يوجد مقر المؤسسة الخيرية التي يديرها القس الحائز على جائزة نوبل للسلام.

وقبل الزيارة، قال توتو وزوجته ليا إنهما يعتبران اللقاء مع دوق ودوقة ساسكس "شرفا وامتيازا نادرا".

ويكافح توتو مرض سرطان البروستاتا منذ سنوات وانسحب إلى حد كبير من الحياة العامة. ودأب توتو على استخدام الوعظ في مهاجمة ظلم حكم الأقلية البيضاء في وقت سياسة الفصل العنصري.

وفي إطار الجولة الملكية، رقص الأمير هاري وزوجته، أمس الثلاثاء، مع مرشدين في مجال الصحة النفسية يعلمون الشبان السباحة وركوب الأمواج.

وزار الزوجان مشروع "أمواج التغيير" (ويفز أوف تشينج) الذي تحول من ناد صغير لرياضة ركوب الأمواج في بلدة ماسيفوميليلي عام 2009 إلى مساعدة شبان المجتمعات الفقيرة والمضطربة على اكتساب الثقة عن طريق ركوب الأمواج.