سياسي ألماني يدعو لرفع العقوبات عن روسيا بحلول عام 2021

دعا السياسي الألماني، رئيس فرع الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ولاية تورنغن الفيدرالية مايك مورينغ، إلى رفع العقوبات تدريجيا ضد روسيا.

ونقلت صحيفة "فيرتشافت" الألمانية عن مورينغ، قوله : "ينبغي رفع العقوبات "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية" في إطار الفترة القانونية الحالية"، مشيرا إلى أن العملية يجب أن تبدأ قبل عام 2021.

وأشار السياسي إلى أن هذا القرار سيساهم في رفع العقوبات عن شرق أوكرانيا، مما يخفف الضغط "خطوة بخطوة"، حسب تعبيره.

وقال مورينغ، في وقت سابق، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا ليس لها تأثير كبير على موسكو، في حين أن العقوبات الانتقامية الروسية تلحق ضرراً كبيراً بألمانيا.

وفي حزيران / يونيو الماضي، شددت زعيمة الحزب الديمقراطي المسيحي ووزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور على ضرورة السعي من أجل التعاون والحفاظ على العلاقات الجيدة مع روسيا.