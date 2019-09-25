العقوبات الأمريكية خلقت مشاكل جدية للبنك المركزي الإيراني لكنه اعتمد آليات أخرى

طهران - سبوتنيك. وقال همتي في تصريحات، اليوم الأربعاء، لوكالة "تسنيم" الإيرانية: "نتعامل تجاريا مع روسيا بعملة الروبل وتركيا بالليرة، بمعزل عن الدولار الأمريكي، فيما تم اعتماد عملة اليورو كبديل لتجنب الضرر في حال تذبذب سعر هذه العملات"، مضيفا: "هذه العملية ستحذف الدولار تدريجيا من عمليات التبادل التجاري".
وأشار همتي: "العديد من الدول ترغب باستخدام التبادل التجاري بواسطة العملة الوطنية للتخلص من الرقابة الأمريكية بهذا الشأن".
وتابع: "العقوبات الأمريكية خلقت مشاكل جدية للبنك المركزي الإيراني فيما يخص الروابط المصرفية، لكن البنك اعتمد آليات أخرى لتسيير عملياته".
وأكد: "البنك المركزي الإيراني لا يسعى للالتفاف على العقوبات، بل يسعى لإجراء عمليات تجارية غير قابلة للعقوبات".
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