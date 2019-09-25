العقوبات الأمريكية خلقت مشاكل جدية للبنك المركزي الإيراني لكنه اعتمد آليات أخرى

أكد رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على البنك المركزي الإيراني خلقت له مشاكل جدية، لكنه اعتمد آليات أخرى لتيسير أعماله، مشيرا إلى أن البنك لا يسعى للالتفاف على العقوبات لكن لإجراء معاملات غير خاضعة للعقوبات.

طهران - سبوتنيك. وقال همتي في تصريحات، اليوم الأربعاء، لوكالة "تسنيم" الإيرانية: "نتعامل تجاريا مع روسيا بعملة الروبل وتركيا بالليرة، بمعزل عن الدولار الأمريكي، فيما تم اعتماد عملة اليورو كبديل لتجنب الضرر في حال تذبذب سعر هذه العملات"، مضيفا: "هذه العملية ستحذف الدولار تدريجيا من عمليات التبادل التجاري".

وأشار همتي: "العديد من الدول ترغب باستخدام التبادل التجاري بواسطة العملة الوطنية للتخلص من الرقابة الأمريكية بهذا الشأن".

وتابع: "العقوبات الأمريكية خلقت مشاكل جدية للبنك المركزي الإيراني فيما يخص الروابط المصرفية، لكن البنك اعتمد آليات أخرى لتسيير عملياته".

وأكد: "البنك المركزي الإيراني لا يسعى للالتفاف على العقوبات، بل يسعى لإجراء عمليات تجارية غير قابلة للعقوبات".