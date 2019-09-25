روحاني: فرض حظر على الأدوية يعني أن أمريكا تحارب مرضانا وأطفالنا

وصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية، على الأدوية بأنه "حرب على المرضى والأطفال الإيرانيين".

وقال الرئيس روحاني إن "فرض أمريكا الحظر على الأدوية بمعنى أن الولايات المتحدة في حالة حرب مع مرضانا وأطفالنا، ويتعين على أمريكا وقف هذه العقوبات الخاطئة واللاإنسانية".

كما وصف الرئيس الإيراني العقوبات الأمريكية بأنها "شكل من أشكال الإرهاب".

وذكر روحاني، في حوار مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن رفع هذه العقوبات يمثل "خلق أجواء أفضل ويمكننا مناقشة العديد من القضايا، كما في القضايا النووية في عام 2015".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 8 مايو/ أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، عام 2015، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت فيها الإدارة الأمريكية تجفيف الموارد المالية الإيرانية، وفرض عقوبات على مشتري النفط الخام الإيراني ومنتجاته، وردت إيران على ذلك بإعلانها مؤخرا أنها لن تلتزم بمجموعة أخرى من المعايير التي تم الاتفاق عليها عام 2015.

وردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات، اتخذت إيران ثلاث خطوات في طريق تقليص تعهداتها النووية، كان آخرها في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، عندما رفعت القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.