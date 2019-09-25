وزير سوري: إيران تقف على رأس الدول الصديقة لسوريا

قال وزير النفط والثروة المعدنية السوري علي سليمان غانم إن الجمهورية الإسلامية تقف على رأس الدول الصديقة لسوريا.

وأكد الوزير السوري خلال زيارته معرض "إيران بلاست" وجناح منجزات الصناعات البتروكيماوية فيه، أن الحظر لم يؤثر على الصناعات البتروكيماوية الإيرانية بل كان تأثيره إيجابيا عليها.

وتابع غانم على هامش معرض "إيران بلاست" الدولي الحادي عشر في طهران، أن سوريا لديها تعاون كبير مع الإصدقاء في إيران، مبينا أن التعاون مستمر ضمن خطة عمل طويلة الأمد"، كما نقلت وكالة "ارنا".

وشدد الوزير السوري على أن الجمهورية الإسلامية تقف على رأس الدول الصديقة لسوريا وقدمت الكثير لدعم صمود الشعب السوري في مواجهة الإرهاب.

ونوه إلى أن التعاون مع إیران یأتي لسد الاحتياجات السورية في جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية مشددا على التعاون مع القطاع الخاص الإيراني بهذا الشأن.