واشنطن تفرض عقوبات على أشخاص وشركات صينية مرتبطة مع إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أضافت خمسة مواطنين صينيين وخمس شركات صينية إلى قائمة العقوبات الإيرانية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تطبيق العقوبات، على وجه الخصوص، ضد شركة تشاينا كونكورد بتروليوم لصناعة النفط وشركة كوسكو للشحن البحري وشركة كونلون القابضة، والتي كما أشارت وزارة الخزانة، مسجلة في جزر فيرجن البريطانية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 8 مايو/ أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، عام 2015، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت فيها الإدارة الأمريكية تجفيف الموارد المالية الإيرانية، وفرض عقوبات على مشتري النفط الخام الإيراني ومنتجاته.

وردت إيران على ذلك بإعلانها مؤخرا أنها لن تلتزم بمجموعة أخرى من المعايير التي تم الاتفاق عليها عام 2015.