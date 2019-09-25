ألمانيا: لندن ما زالت تدعم بيانا عن دور إيران في الهجوم على أرامكو

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا لا تزال تدعم بيانا مشتركا مع ألمانيا وفرنسا يحمّل إيران المسؤولية عن هجوم استهدف منشأتي نفط سعوديتين في الشهر الجاري.

وأضاف: "ليس لدينا أي شك أن بريطانيا العظمى تدعم البيان دعما تاما".

وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أول من أمس الاثنين، أنه من الواضح أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي "أرامكو" السعودية في 14 سبتمبر/أيلول، وطالبت طهران بالموافقة على التفاوض على برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي.

وقالت الحكومات الثلاث في بيان مشترك بعد لقاء جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "حان الوقت لإيران كي تقبل بإطار مفاوضات طويلة الأمد على برنامجها النووي وكذلك على القضايا الأمنية الإقليمية، التي تشمل برامجها الصاروخية"، وفق وكالة "رويترز".

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 14 سبتمبر الجاري، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا من ما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.