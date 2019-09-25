ظريف: الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل القضايا

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن احتمال عقد اجتماع بين الرئيس الإيراني، حسن روحاني، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "صفر".

وذكر الوزير الإيراني أنه يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 إذا كانت تريد إجراء محادثات، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال ظريف، قبل الاجتماع الوزاري للأطراف المتبقية في الاتفاق النووي، "الدبلوماسية هي الطريقة الوحيدة لحل القضايا... هذا الاجتماع يتيح لنا فرصة لمراجعة مكاننا".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 8 مايو/ أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، عام 2015، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت فيها الإدارة الأمريكية تجفيف الموارد المالية الإيرانية، وفرض عقوبات على مشتري النفط الخام الإيراني ومنتجاته، وردت إيران على ذلك بإعلانها مؤخرا أنها لن تلتزم بمجموعة أخرى من المعايير التي تم الاتفاق عليها عام 2015.

وردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات، اتخذت إيران ثلاث خطوات في طريق تقليص تعهداتها النووية، كان آخرها في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، عندما رفع القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.