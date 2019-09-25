بتصميم عراقي... افتتاح أكبر مطار في العالم 

انطلقت، اليوم الأربعاء 25 أيلول / سبتمبر، أولى الرحلات من مطار داشينغ الدولي بالقرب من العاصمة الصينية بكين.

وحضر حفل افتتاح المطار الذي كانت قد أشرفت على تصميمه المعمارية العراقية الراحلة، زها حديد، الرئيس الصيني شي جين بينغ وعدد من المسؤولين الصينيين، على الرغم من أن الافتتاح الرسمي كان مقررا في 30 أيلول / سبتمبرالجاري.

— Bloomberg TicToc (@tictoc) 25 сентября 2019 г.

وستبدأ خطوط المواصلات بين مركز العاصمة والمطار، بالعمل يوم غد الخميس من خلال تأمين خط مترو خاص وستة طرق مخصصة للحافلات.

وتم الانتهاء من بناء المطار في 30 حزيران / يونيو الماضي، ولكن تقرر أن يتزامن الافتتاح مع الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

يذكر أن القدرة الاستيعابية للمطار الذي تبلغ مساحته مليون متر مربع قد تصل إلى 72 مليون شخص بحلول عام 2025.