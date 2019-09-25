الخارجية الروسية حول هجمات "ارامكو": قبل انتهاء التحقيقات نعتبر أنه ليس من الضروري إصدار أي أحكام

وقال سيرجي فرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي ، إن التحقيق في الهجوم على البنية التحتية النفطية السعودية يجب أن يكون موضوعيا وشاملا، ومن السابق لأوانه الحكم على مرتكبيه قبل انتهائه.

وقال فيرشينين "يجري التحقيق الآن، أولا وقبل كل شيء، من قبل الممثلين السعوديين أنفسهم، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الدول التي دعوا إليها، نحن ننطلق من حقيقة أن مثل هذا التحقيق يجب أن يكون موضوعيا وشاملا ودقيق".

وأضاف: "إلى أن يتم الانتهاء منه (التحقيق)، لا نعتبر أنه من الضروري إصدار أي أحكام وإلقاء اللوم على شخص ما".

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 14 سبتمبر الجاري، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا من ما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

وتسببت الهجمات باشتعال حرائق كبيرة ووقوع أضرار جسيمة، مما أدى إلى خفض إنتاج أكبر مصدر للنفط في العالم (السعودية) إلى النصف، بوقف 5.7 مليون برميل يوميا من صادراتها.