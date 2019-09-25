أبخازيا تأمل بافتتاح سفارتها في دمشق عام 2020

أعرب وزير الخارجية الأبخازي، كوفي داور، عن أمله بافتتاح سفارة بلاده لدى دمشق أوائل عام 2020.

موسكو - سبوتنيك. قال وزير الخارجية الأبخازي، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "تجري الأعمال التحضيرية لإقامة سفارة جمهورية أبخازيا في الجمهورية العربية السورية، ونأمل أن يتم افتتاح السفارة الأبخازية في دمشق في أوائل عام 2020".

وأضاف أن أبخازيا وسوريا ستعقدان اجتماعا للجنة المشتركة للتعاون قبل نهاية العام.

وقال "تم توقيع اتفاقية حول التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، في العام الماضي، كجزء من الزيارة الرسمية للقيادة الأبخازية إلى دمشق. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على وثيقة حول إنشاء لجنة سورية أبخازية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي، ومن المقرر عقد أول اجتماع لها قبل نهاية هذا العام في أبخازيا. مضيفاً أن برنامج العمل المشترك واسع للغاية ونحن مصممون على تنفيذه باستمرار".

وكان رئيس جمهورية أبخازيا، زار سوريا في وقت سابق، بعد الاعتراف باستقلال أبخازيا، من جانب الجمهورية العربية السورية، حيث جرى التوقيع على ثلاثة اتفاقيات، في المجال الاقتصادي، وإنشاء لجنة عمل لمناقشة القضايا المشتركة.