برلين تستلم اقتراح بوتين حول الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى

أكدت الحكومة الألمانية استلام اقتراح الرئيس الروسي حول الوقف الاختياري لنشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى في أوروبا، وستبحثه مع الشركاء في أوروبا والناتو.

برلين - سبوتنيك. أعلنت الدائرة الإعلامية للحكومة "نؤكد أن الحكومة استلمت رسالة الرئيس الروسي، وفقًا لمعلوماتنا، تلقى الحلفاء وشركاء آخرون رسالة مماثلة".

وكان مصدر في وزارة الخارجية الروسية ، أفاد اليوم الأربعاء، أن موسكو اقترحت حظر نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى مباشرة بعد خروج الولايات المتحدة من المعاهدة، وهذا الاقتراح يحمل طابعاً عالمياً.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "وزارة الخارجية الروسية تؤكد أنه يجري العمل النشط لترويج مبادرات الرئيس الروسي حول حظر نشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى من قبل أي كان وأينما كان".

وذكّر المتحدث بأن مبادرة الحظر اقترحها الرئيس مباشرة بعد خروج الولايات المتحدة من المعاهدة وهي تحمل طابعاً عالمياً.

ونقلت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، عن مصادر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه لزعماء العديد من البلدان، بما فيها الأعضاء في الناتو، رسالة اقترح فيها حظر نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ومناطق أخرى.