بعد كلمة الرئيس المصري... تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن "اكتمال سد النهضة"

صرحت شركة الكهرباء الإثيوبية، اليوم الأربعاء، أن الأعمال في مشروع سد "النهضة" الإثيوبي تسير بشكل جيد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور أبرهام بيلاي، إن المشروع قد اكتمل الآن بنسبة 68.3 في المائة وسيبدأ توليد 750 ميغاوات في العام المقبل.

وأضاف أن "بناء وحدتي الطاقة التي كانت تهدف إلى توليد الطاقة قبل الانتهاء من المشروع قد وصلت إلى منتصف الطريق".

وأفاد بأن "ارتفاع السد على اليسار والجانب الأيمن قد وصل أيضا إلى 145 مترا".

كما أكد المدير التنفيذي، أنه "سيتم الانتهاء من المشروع في عام 2023". وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية، نبيات غيتاتشو، إن المفاوضات الجارية بين إثيوبيا ومصر والسودان حول سد النهضة لن تؤثر في عملية مواصلة بناء السد.

وأضاف أن عملية بناء السد تسير وفقا للجدول الزمني وستكتمل حسب الجدول الزمني الذي وُضع له، ولن يؤثر التفاوض فيها مطلقا.

وأشار إلى أن إثيوبيا دولة ذات سيادة، وأنها سوف تستمر في استخدام مواردها المائية ولن يوقفها أحد في خطتها التنموية.

وأمس الثلاثاء، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن "المفاوضات مع أثيوبيا حول سد النهضة لم تؤدي إلى النتائج المطلوبة".

وأضاف "استمرار تعثر المفاوضات مع أثيوبيا حول سد النهضة سيكون له انعكاسات على التنمية في مصر والمنطقة".

وختم الرئيس المصري حديثه بأن "النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت".