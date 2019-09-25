ترامب: اتفاق للتجارة مع الصين قد يحدث في موعد أقرب مما يظن الجميع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن اتفاقا لإنهاء الحرب التجارية مع الصين المستمرة منذ حوالي 15 شهرا قد يحدث في موعد أقرب مما يظن الناس.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أبلغ ترامب صحفيين في نيويورك "هم يريدون بشدة إبرام اتفاق. إنه قد يحدث في موعد أقرب مما تظنون".

وأدلى ترامب بتعليقاته بعد يوم من توجيهه انتقادات لاذعة إلى الممارسات التجارية للصين في كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قال فيها إنه لن يقبل "اتفاقا سيئا" في مفاوضات التجارة الجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وجاء رد الصين على الانتقادات الأمريكية قويا في وقت لاحق يوم الثلاثاء، حيث وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن بكين لن تذعن للتهديدات، بما في ذلك في التجارة، رغم أنه أضاف أنه يأمل بأن جولة محادثات تجارية على مستوى عال الشهر القادم ستسفر عن نتائج إيجابية.

وسعى ترامب للضغط على الصين للموافقة على تقليل الحواجز التجارية من خلال سياسة لزيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية.

واتهم الرئيس الأمريكي الصين بسرقة أسرار تجارية "على نطاق ضخم" وقال إنها تستغل قواعد منظمة التجارة العالمية لمصلحتها.

وأشار وانغ إلى أن الحرب التجارية تلحق ضررا لا حاجة لها، بالبلدين كليهما وتزيد التكاليف على الشركات الأمريكية وتدفع أسعار المستهلكين للصعود وتضعف إمكانات النمو في الولايات المتحدة.