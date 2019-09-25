وزر الخارجية التركي: أردوغان يزور المغرب قريبا بدعوة من الملك

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيقوم بزيارة عمل إلى المغرب.

جاء ذلك، في تصريح لـ"القناة الثانية" المغربية، أول أمس الاثنين، في نيويورك، عقب لقاء تشاووش أوغلو، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال أوغلو، في تصريحه للقناة المغربية، أنه ناقش، خلال اللقاء الثنائي تنظيم زيارة عالية المستوى بين المغرب وتركيا، إذ توصل الرئيس أردوغان بدعوة من الملك محمد السادس لزيارة المغرب".

وأضاف "قبل هذه الزيارة المرتقبة، سوف أزور المغرب من أجل التنسيق والتحضير لزيارة أردوغان للمملكة".

وأكد وزير الخارجية التركي على التزام البلدين بتطوير العلاقات الثنائية بين الرباط وأنقرة، مشددا على أن المغرب يبقى بلدا شقيقا بالنسبة لتركيا.

وقال "إن المغرب بلد مهم بالنسبة إلى الدور الكبير، الذي يلعبه في العالم الإسلامي والقارة الأفريقية ومنطقة المتوسط"، مضيفا "بالتالي فإن استقرار المغرب، الذي يتمتع به ذو أهمية بالغة لنا في تركيا وللمنطقة".