ترامب ينصح الرئيس الأوكراني بمواصلة التقدم في العلاقات مع روسيا

نصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني بمواصلة التقدم الحاصل في العلاقات مع روسيا.

نيويورك - سبوتنيك. وقال ترامب "لقد أحرزتم تقدما (في العلاقات) مع روسيا، تابعوا في نفس المسار".

وأشاد الرئيس الأميركي في وقت سابق، بتبادل كلا من روسيا وأوكرانيا عددا كبيرا من السجناء، بوصفه خطوة نحو السلام.

وتبادلت مفوضتا حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا والأوكرانية لودميلا دينيسوفا، في منتصف شهر تموز/يوليو الماضي، قوائم المواطنين الروس والأوكرانيين الذين يقضون عقوباتهم في السجون في كلا البلدين.

وكانت هذه القضية أحد المواضيع المحورية التي تطرق إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال مكالماتهما الهاتفية الأولى.